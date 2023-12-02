Блекаут на ЗАЕС: експертка розповіла про загрозу на 4-му енергоблоці

На Запорізькій АЕС у ніч проти 2 грудня відбувся повний блекаут. Вночі під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ – ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів.

Як розповіла в ефірі телемарафону експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, це восьмий випадок від початку окупації Запорізької АЕС, коли станція втрачає зовнішнє енергопостачання для внутрішніх потреб.

"Якщо припустити, що не працюють дизель-генератори і не прокачується вода для охолодження ядерного палива, найбільш небезпечним є енергоблок чотири, який перебуває в так званому "гарячому зупині". Там висока температура всередині реактора, на відміну від решти енергоблоків, які в "холодному зупині". Якщо, припустимо, не потрапляє вода для охолодження, тоді до моменту інциденту з викидом радіоактивності – це 24 години. Якщо в "холодному зупині", і теж вода не подається – це 7-8 діб. Тобто вони спеціально тримають один енергоблок в "гарячому зупині" для ядерного шантажу", - пояснила Ольга Кошарна.

Як каже експертка, хоча сама ЗАЕС не виробляє електроенергію від вересня 2022 року, для того, щоб працювали системи безпеки, щоб працювали насоси, які прокачують теплоносій в другому контурі для охолодження ядерного палива, потрібна електроенергія – десь 100 МВт споживається від об'єднаної енергосистеми України.

"Решта підприємств споживають електроенергію вже від енергосистеми РФ, бо електростанції на окупованій території на півдні синхронізуються з об'єднаною енергосистемою Росії. Це безумовно небезпечно, хоча автоматично підключаються резервні дизель-генератори, і за повідомленнями Міненерго 20 дизель-генераторів підключилися, але працювали вісім. Дві лінії там було – 750 кВ ЗАЕС "Дніпровська" і резервна лінія 330 кВ Запорізька ТЕС, підстанція "Феросплавна". Це теж з об'єднаної енергосистеми. Коли втрачаються дві лінії, основна та резервна, безумовно ризики збільшуються. Я сподіваюся, що дизель-генератори будуть працювати в таких випадках, хоча ризики теж є, що ця техніка може відмовляти", - наголосила Кошарна.

Експертка з ядерної енергетики зазначила, що велику роль також грає якість дизельного палива, адже було попередження від "Енергоатому", що росіяни завезли недостатньо якісне паливо.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет біля ЗАЕС.

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