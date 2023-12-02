Блэкаут на ЗАЭС: эксперт рассказала об угрозе на 4-м энергоблоке

На Запорожской АЭС в ночь на 2 декабря состоялся полный блэкаут. Ночью во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ – ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Как рассказала в эфире телемарафона эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, это восьмой случай с начала оккупации Запорожской АЭС, когда станция теряет внешнее энергоснабжение для внутренних нужд.

"Если предположить, что не работают дизель-генераторы и не прокачивается вода для охлаждения ядерного топлива, наиболее опасным является энергоблок четыре, который находится в так называемом "горячем останове". Там высокая температура внутри реактора, в отличие от остальных энергоблоков, которые в" холодном останове". Если, допустим, не попадает вода для охлаждения, тогда к моменту инцидента с выбросом радиоактивности – это 24 часа. Если в "холодной остановке", и тоже вода не подает – это 7-8 суток. То есть они специально держат один энергоблок в "горячей остановке" для ядерного шантажа", — объяснила Ольга Кошарная.

Как говорит эксперт, хотя сама ЗАЭС не производит электроэнергию с сентября 2022 года, для того чтобы работали системы безопасности, чтобы работали насосы, прокачивающие теплоноситель во втором контуре для охлаждения ядерного топлива, нужна электроэнергия – где-то 100 МВт потребляется от объединенной энергосистемы Украины.

"Остальные предприятия потребляют электроэнергию уже от энергосистемы РФ, потому что электростанции на оккупированной территории на юге синхронизируются с объединенной энергосистемой России. Это безусловно опасно, хотя автоматически подключаются резервные дизель-генераторы, и по сообщениям Минэнерго 20 дизель-генераторов подключились, но работали восемь. Две линии там было – 750 кВ ЗАЭС "Днепровская" и резервная линия 330 кВ Запорожская ТЭС, подстанция "Ферросплавная". Это тоже из объединенной энергосистемы. Когда теряются две линии, основная и резервная, безусловно риски увеличиваются. Я надеюсь, что дизель-генераторы будут работать в таких случаях, хотя риски тоже есть, что эта техника может отказывать", — подчеркнула Кошарна.

Эксперт по ядерной энергетике отметила, что большую роль также играет качество дизельного топлива, ведь было предупреждение от "Энергоатома", что россияне завезли недостаточно качественное топливо.

Напомним, эксперты МАГАТЭ зафиксировали запуск ракет возле ЗАЭС.

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