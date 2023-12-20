В Луганске оккупант на автомобиле врезался в маршрутку: один человек погиб

Пропагандисты замолчали, что к ДТП причастны российские военные или местные коллаборанты.

В захваченном Луганске оккупант на автомобиле столкнулся с маршруткой.

На опубликованном в Сети видео видно, что возле врезавшегося в маршрутку автомобиля стоят оккупанты в военной форме.

В Луганске оккупант на автомобиле врезался в маршрутку

По информации пропагандистских СМИ, в результате ДТП пострадали 6 человек, двое из них – в тяжелом состоянии. Состояние еще двух оценивается как средней степени тяжести. Пропагандисты замолчали, что в ДТП причастны российские военные или местные коллаборанты.

Украинский журналист Денис Казанский пишет, что в результате ДТП один человек погиб.

"В Луганске российский оккупант на легковушке въехал в маршрутку с людьми. Сообщается об одном погибшем и нескольких тяжело травмированных. Еженедельно у*людки кого-то убивают", — отметил он.

И таких случаев в Луганске – огромное количество.

Ранее сообщалось, что в Луганске российские оккупанты задавили человека на пешеходном переходе. Осенью в захваченном городе военный грузовик оккупантов сбил женщину на пешеходном переходе.

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