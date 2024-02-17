Астрологічний прогноз на 17 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний,можна розпочинати нові справи – щоправда, буде краще, якщо вони виявляться господарськими, а ось старі, незавершені краще відкласти ще на якийсь час. Час – як належить у суботу – також сприятливий для відпочинку, якому потрібно присвятити значну частину дня.

Символ дня: Саламандра у вогні.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий, кумачовий.

Щасливе каміння дня: хризоліт, гранатит, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: ШКТ.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому важливо вчасно звернути увагу на них. .

Харчування дня: великий ризик харчових отруєнь, тому продукти необхідно обирати з обережністю.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: рекомендується проводити обряди та читати змови, які сприяють примиренню з друзями, родичами та коханими.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими, тому потрібно уважно проаналізувати побачене.

Табу дня: необхідно рухатися – сидячий спосіб життя може мати неприємні наслідки.

Цитата дня: "Кожному потрібен той, хто його вислухає"(Чак Паланік).

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