У ніч проти 17 лютого 2024 року у Херсоні пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Окупанти обстрілюють з тимчасово окупованого лівобережжя.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу 16 лютого повідомили, що ЗСУ стримують окупантів біля Авдіївки та утримують свої позиції на Херсонщині. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на Херсонському напрямку.

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