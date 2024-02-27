У Полтаві пролунала серія вибухів — ЗМІ

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про застосування балістичного озброєння.

В ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне, з посиланням на місцевих жителів.

"У Полтаві пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві", - йдеться у повідомленні.

Наразі у східних та частині південних областях оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Дніпро ракетами, а потім "Шахедами".

Крім того, ми раніше інформували, що у Харківській області пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

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