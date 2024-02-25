РФ атакувала Дніпро ракетами, а потім "Шахедами": є поранені та руйнування

За інформацією ОВА, постраждали чотири людини.

Пізно увечері, 25 лютого, російські окупанти знову атакували Дніпро.

Спочатку моніторингові чати повідомляли, що на місто рухаються 2 ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму та 2 авіаційні ракети "Х-59". Потім стало відомо про атаку "Шахедів".

Місцеві у соцмережах повідомляли, що чули у Дніпрі потужні вибухи.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна.

"Попередньо, двоє поранених. Зберегаємо спокій та очікуємо повну інформацію від ВЦА", - зазначив він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що унаслідок обстрілу в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. За його інформацією, постраждали чотири людини.

Станом на 22:21 у Дніпропетровській області знову оголосили повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 22.21 25 лютого

Раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла село Тягинка у Бериславському районі Херсонської області, унаслідок чого загинуло двоє місцевих жителів.

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