У Херсонській області на ворожій міні підірвався чоловік: що відомо

У Бериславському районі на ворожій міні підірвався місцевий житель. Сталося це поблизу села Трифонівка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Відзначається, що 34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами.

"В нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг. Медики надають йому необхідну допомогу", – повідомили в ОВА.

Людей учергове закликали бути обережними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки. Якщо ви помітили підозрілий предмет, слід негайно відійти на безпечну відстань та викликати рятувальників або поліцію.

Нагадаємо, в Херсонській ОВА повідомили, яку територію вдалося розмінувати.

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