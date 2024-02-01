На Миколаївщині підірвалися четверо людей: одна з них загинула (фото)

На Миколаївщині, у деокупованій Снігурівській громаді четверо людей підірвалися на міні.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

"Біля села Євгенівка на міні підірвалися чотири людини. Завдяки небайдужості та згуртованості наших людей, лікарня вже отримала більш ніж необхідну кількість донорської крові для постраждалих за дуже короткий проміжок часу. Дякую за врятоване життя", – зазначив він.

Пізніше в ДСНС Миколаєва уточнили, що один із них загинув.

За словами рятувальників, двоє постраждалих дістались до медичного закладу самостійно, одного доправили каретою швидкої допомоги до лікарні.

Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам.

"Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі, що суттєво ускладнює видимість для фахівців ДСНС. Обставини події встановлюються", – йдеться в повідомленні.