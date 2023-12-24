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На Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні - йому ампутувало кінцівку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні - йому ампутувало кінцівку

Рибалка / Фото: pixabay.com

Внаслідок підриву йому ампутувало праву нижню кінцівку.

У селі Бобровий Кут Херсонської області на ворожій міні підірвався рибалка. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

За інформацією місцевої влади, 33-річний рибалка натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок підриву йому травматично ампутувало праву нижню кінцівку. Пораненого госпіталізували. 

"Вчергове нагадуємо! Перебування поблизу водойм, в лісовій зоні - вкрай небезпечно. Території області заміновані", - попередили в ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування.

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