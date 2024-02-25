У Косово посеред траси знайшли мертвою 22-річну українку: деталі

За даними ЗМІ, жінка приїхала до Косово з Україні сама, без супроводу рідних.

У частково визнаній державі Косово, на трасі Ферізай – Приштина знайшли мертвою 22-річну громадянку України.

Про це пишуть косовські ЗМІ.

Трагічний інцидент стався 21 лютого.

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"21.02.2024 на трасі Ферізай-Приштина, близько 19:30, без ознак життя виявлено громадянку України з ініціалами О.К.", - йдеться у повідомленні косовської поліції.

Поліцейські під час патрулювання на трасі натрапили на бездиханне тіло жінки. Косовська прокуратура спільно з усіма іншими відповідними структурами працює над з’ясуванням обставин цієї смерті.

У матеріалах експертизи наразі вказано, що в українки була зламана нога та кілька травм обличчя, які, ймовірно, були спричинені ударом авто. З іншого боку, наразі підозрілих слідів насильства на тілі жертви не виявлено.

За даними ЗМІ, жінка приїхала до Косово з Україні сама, без супроводу рідних. Вона звернулася за допомогою до Департаменту у справах громадянства, притулку та міграції. Причиною переїзду українка назвала війну.

У той момент, коли її знайшли мертвою на трасі, у неї не було ні телефону, ні інших речей. Під час поліцейського обшуку в квартирі в Приштині, де вона жила, було знайдено телефон, гроші та деякі інші особисті речі.

Раніше повідомлялося, що у Польщі жорстоко вбили 38-річну українку - без матері залишилося троє дітей.

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