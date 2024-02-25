У Кропивницькому пролунали вибухи

У неділю, 25 лютого, у Кропивницькому було чутно звуки вибухів. В Кіровоградській області о 17:56 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Кропивницькому пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Слід зауважити, що в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. ПС ЗСУ повідомили про небезпеку: "Кропивницький, Кривий Ріг - до укриття".