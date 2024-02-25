Ранковий удар по Хмельницькій області: перші деталі

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вранці, 25 лютого, ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині.

В ОВА повідомили наслідки атаки.

"Працювали сили ППО. Водночав внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила", - коротко зазначили у відомстві.

Що відомо про атаку 25 лютого

У ніч проти 25 лютого Сили протиповітряної оборони збили 16 із 18 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Окупанти запускали дрони з Приморсько-Ахтарська (рф) та мису Чауда (Крим).

Ударні БпЛА знищували в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Для збиття залучали мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіацію Повітряних сил.

Зранку російські війська завдали удару безпілотниками типу "Shahed" по Хмельниччині. Жителі області о п'ятій ранку чули звуки вибухів.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ніч була складною. Вона також уточнила, де працювала ППО. Більше про це читайте у новині.

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