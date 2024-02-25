Черговий удар по Україні: де збивали ворожі безпілотники

У ніч проти 25 лютого 2024 року противник атакував Україну 18 ударними БпЛА типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим).

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "Шахедів" у межах Полтавської , Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що вночі на Хмельниччині лунали вибухи, а на Київщині працювала ППО.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ніч була складною. Вона також уточнила, де працювала ППО. Більше про це читайте у новині.

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