Очередной удар по Украине: где сбивали вражеские беспилотники

В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал Украину 18 ударными БпЛА типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "Шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ночью на Хмельнитчине раздавались взрывы, а в Киевской области работала ПВО.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ночь была сложной. Она также уточнила, где работала ПВО. Больше об этом читайте в новости.

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