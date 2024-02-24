Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников и две ракеты Х-59 на юге

Один из сбитых дронов упал в жилой квартал Одессы.

Украинские силы противовоздушной обороны сообщили о сбитии 12 дронов-камикадзе, во время вражеской атаки вечером, 23 февраля.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сил обороны юга.

В сообщении указывается, что один из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, повлек за собой разрушение и возгорание в одном из домов города.

"Параллельно с дронами враг применил и управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря. 2 ракеты уничтожены силами ПВО в Кировоградской области.

Судьба самолета выясняется", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры обстреляли ударными БпЛА Одессу, горит объект инфраструктуры.

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