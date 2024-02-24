В Одессе в результате атаки БпЛА погиб мужчина

Еще трое пострадавших доставлены в одну из городских больниц.

В Одессе в результате попадания вражеского беспилотника в здание погиб один человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он заявил, что тело мужчины деблокируют сотрудники экстренных и спасательных служб.

"В результате российской атаки по Одессе один погибший мужчина. Его тело сейчас деблокируют из-под завалов", — говорится в сообщении.

Позже в Горсовете Одессы уточнили, что в результате атаки БПЛА был разрушен одноэтажный жилой дом в Приморском районе.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего. Трое пострадавших доставлены в одну из городских больниц", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры обстреляли ударными БпЛА Одессу, горит объект инфраструктуры.

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