В Одесі внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік

Ще троє постраждалих доставлені в одну з міських лікарень.
В Одесі внаслідок влучання ворожого безпілотник у будівлю загинула одна людина.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Він заявив, що тіло чоловіка деблокують співробітники екстренних та рятувальних служб.
"Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів", - йдеться в повідомленні.
Пізніше у Міськраді Одеси уточнили, що внаслідок атаки БпЛА був зруйнований одноповерховий житловий будинок в Приморському районі.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло одного загиблого. Троє постраждалих доставлені в одну з міських лікарень", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу, горить обʼєкт інфраструктури.
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