В Одесі внаслідок атаки БпЛА загинув чоловік

Ще троє постраждалих доставлені в одну з міських лікарень.

В Одесі внаслідок влучання ворожого безпілотник у будівлю загинула одна людина.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він заявив, що тіло чоловіка деблокують співробітники екстренних та рятувальних служб.

"Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у Міськраді Одеси уточнили, що внаслідок атаки БпЛА був зруйнований одноповерховий житловий будинок в Приморському районі.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло одного загиблого. Троє постраждалих доставлені в одну з міських лікарень", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу, горить обʼєкт інфраструктури.

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