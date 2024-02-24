Знищення "Шахедів" на півдні: Олещук показав відео протиповітряного бою

Микола Олещук показав, як Повітряні сили знищують ворожі дрони.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук показав відео з півдня України – як протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники "Шахед".
Микола Олещук опублікував відео у своєму Telegram-каналі.
"Дякую захисникам неба повітряного командування "Південь" за чудову бойову роботу у ніч на 24 лютого 2024 року", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, а також ракетами "Іскандер-М" та Х-59. ППО збила 12 БпЛА і дві Х-59.
Читайте також провідні новини дня:
- Українські війська стримують наступ росіян в околицях Авдіївки: що розповідають бійці на передовій
- Арешт банківських рахунків та інвалідність: що хочуть змінити в законі про мобілізацію 2024
- Коли і як закінчиться війна: інтервʼю Зеленського, яке шокувало весь світ