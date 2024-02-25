Чи зможе Росія захопити Донбас цього року: відповідь Буданова

Армія Російської Федерації не зможе 2024-го реалізувати свою мету і повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Про це заявив начальник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Стратегічна мета Російської Федерації не змінилася. Перше - знищення української державності. Тобто, операція по демонтажу державності. Те, що вони починали. Вони зрозуміли, що військовим шляхом це не вдасться, намагаються досягнути іншими шляхами", - розповів головний військовий розвідник.

З його слів, у військовому плані у загарбників на нинішній, 2024-й рік, єдина мета. Йдеться про повну окупацію українського Донбасу.

"Вони вже два роки намагаються її виконати, але так і не виконали: вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримати те, що є. За 2022-й і 2023-й вони цього не змогли зробити. 2024-го так само не зможуть", - наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, у Латвії зробили заяву про наступ російської армії. Так, командувач Земессардзе, бригадний генерал Каспарс Пуданс вважає, що швидкі наступальні маневри армії РФ малоймовірні, бо вона не має величезних ресурсів. Втім, Москва спробує використати теперішню слабкість України у власних інтересах.

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