Челсі – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка англійської ліги

Головна битва за трофей відбудеться в неділю, 25 лютого, на "Вемблі".

У неділю, 25 лютого, відбудеться фінальний матч Кубка англійської ліги, в якому зійдуться "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Ліверпуль".

Вирішальний поєдинок турніру буде зіграно на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

На шляху до фіналу "Челсі" пройшов "Вімблдон", "Брайтон", "Блекберн", "Ньюкасл" і "Мідлсбро".

Суперниками "Ліверпуля" дорогою до фіналу були "Лестер", "Борнмут", "Вест Гем" і "Фулгем".

Де дивитися матч Челсі – Ліверпуль

На території України матч "Челсі" – "Ліверпуль" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Ліверпуль

Фаворитом фіналу Кубка англійської ліги букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу "мерсисайдців" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,80. Виграш "Челсі" – 3,45.

Завоювання командою Юргена Клоппа трофею оцінюється коефіцієнтом 1,64. Тріумф підопічних Маурісіо Почеттіно за підсумками можливих овертаймів і серії пенальті – 2,30.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка англійської ліги є "Манчестер Юнайтед". У фіналі попереднього розіграшу турніру "червоні дияволи" розібралися з "Ньюкаслом".

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