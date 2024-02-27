Канцлер Австрії хоче залучити країни БРІКС для тиску на Росію

Австрія у цьому питанні найшла також союзників з-поміж інших європейських країн.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що для впливу на Росію потрібно залучати Китай, Бразилію та Індію, які мають допомогти закінчити агресію проти України.

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Про це голова австрійського уряду заявив журналістам після засідання саміту щодо підтримки України у Парижі, передає Укрінформ.

"Для таких нейтральних країн, як Австрія, це була можливість вказати на те, що зараз потрібні нові шляхи реагування на конфлікт. Що нам потрібно вийти за рамки Європейської Ради, що нам потрібно залучити країни БРІКС – Бразилію, Індію, Китай чи Південну Африку, наприклад, — на нашому шляху до того, щоб чинити на Путіна більший тиск і змусити його замислитися над питанням миру", - сказав він.

Канцлер заявив, що Австрія у цьому питанні найшла також союзників з-поміж інших європейських країн. "Це була не ізольована позиція нейтральних Австрії та Ірландії, а точно така ж позиція, наприклад, у Словенії, наших сусідів, а також Греції та інших", - сказав він.

Також Негаммер заявив про важливість подальшої підтримки України.

"З одного боку, повна солідарність з Україною, а з іншого – створення рамкових умов для того, щоб вбивства припинилися", - заявив Негаммер.

Він зазначив, що під час останньої зустрічі ті країни, які й раніше надавали Україні військову підтримку наголосили на важливості її продовження, а група нейтральних країн запевнила у продовженні гуманітарної допомоги.

"Для нас, як для нейтральних країн, важливо й надалі розширювати гуманітарну допомогу. Але, перш за все, важливо також знайти інших союзників поряд з Європою і США, які також можуть вказати Путіну на те, що те, що він робить, є глухим кутом. Він не досягнув своїх стратегічних цілей, але має бути спосіб зупинити вбивства. І для цього потрібно, щоб такі союзники, як Індія, Китай і Бразилія, здійснювали цей вплив на Путіна", - заявив глава уряду Австрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай, який утримався від санкцій проти Росії, став рятівником Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що скільки заробила РФ на продажі нафти і газу після повномасштабного вторгнення.

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