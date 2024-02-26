Два роки війни дедалі глибше занурюють Росію в темряву – аналіз CNN

Автор публікації вказує, що в приватних розмовах "багато росіян тихо сподіваються, що одного разу курс зміниться", але мало хто вірить, що це станеться зараз чи навіть незабаром.

Останні два роки жорстокої війни проти України скрутили та спотворили Росію всередині. Ця країна ще більше занурилася в ізоляцію та темряву.

Про це йдеться в аналізі головного кореспондента CNN із глобальних питань Метью Ченса.

Війна РФ проти України виявилося кровопролиттям катастрофічних масштабів

Як зазначається в публікації, те, що Москва досі евфемістично називає "спеціальною воєнною операцією", виявилося кровопролиттям катастрофічних масштабів, якого в Європі не бачили поколіннями. Навіть скромні оцінки свідчать про сотні тисяч загиблих і поранених з обох боків. Незначні досягнення РФ, як-от нещодавнє захоплення Авдіївки, далися величезною ціною.

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"Колись шанована армія Росії виявилася надзвичайно неготовою та вразливою до сучасної зброї в руках рішучого українського опору. Навіть якщо війна закінчиться завтра, ймовірно, знадобляться багато років, щоб відновити її силу та чисельність", – вважає Ченс.

Два роки війни спотворили РФ всередині

Він наголосив, що оостанні два роки жорстокої війни також скрутили та спотворили Росію всередині.

Сотні тисяч громадян РФ втекли за кордон, щоб уникнути мобілізації. Розчарування тим, як ведеться війна, спровокувало збройне повстання, під час якого найманці "Вагнера" зі зброєю в руках рушили на Москву, кинувши безпрецедентний виклик владі Кремля.

Через зневагу міжнародної спільноти Росія стала країною, яка потрапила під найбільші санкції. Навіть президента Володимира Путіна звинуватили в Гаазі у воєнних злочинах.

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А тепер помер найгучніший критик Путіна – Олексій Навальний.

"Серед ширшого придушення інакомислення ця країна ще більше занурилася в ізоляцію та темряву", – зазначається у статті.

Війна в Чечні, вбивство Політковської, вторгнення до Грузії

Автор матеріалу запропонував зазирнути дещо назад, і "напрямок подорожі здасться трагічно зрозумілим".

"Я був у Чечні, коли 2000 року новопризначений президент Путін підкорив собі цей бунтівний російський регіон, розгорнувши невблаганну російську армію. У 2004 році в день народження Путіна була вбита відома російська журналістка Анна Політковська. Її сміливі депеші з Чечні вражали душу. Інші критики були замовчені вдома та за кордоном", – пригадує аналітик CNN.

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Він також нагадав, як до 2008 року Путін влаштовував вторгнення до сусідньої Грузії, відліляючи проросійські регіони від держави.

А до того, як територія українського Криму була анексована Росією 2014 року, її сили протягом багатьох років успішно підтримували сирійський режим у жорстокому придушенні повстання в країні, незважаючи на міжнародне засудження.

24 лютого 2022 року стало переломним для Росії

Однак, зауважується у статті, 24 лютого 2022 року стало переломним.

"Річ не тільки в тім, що Путін прорахувався у своїх амбіціях завоювати Україну, хоча те, що передбачалося як обмежена кампанія, зараз є війною без кінця. Швидше, його повномасштабне вторгнення до України стало моментом, коли Путін нарешті відмовився від будь-якої видимості співпраці із Заходом і будь-якого удавання, що незгода та критика всередині цієї великої нації будуть терпимими. І зараз мало ознак будь-яких змін у курсі", – йдеться в матеріалі.

Автор вказує, що після двох років проведення "СВО" Путін посилює контроль над владою, його опоненти змушені мовчати, а вибори в березні мають підтвердити п’ятий президентський термін диктатора.

"В приватному порядку багато росіян тихо сподіваються, що одного разу курс зміниться. Але мало хто вірить, що це станеться зараз чи навіть незабаром", – резюмував автор публікації.

До слова, водночас видання The Guardian опублікувало статтю, в якій йдеться, що перед президентом України Володимиром Зеленським на найближчі місяці стоїть завдання, якому не позаздриш. Оскільки повномасштабна війна вступає в третій рік, українському президенту доводиться дуже важко балансувати.

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