Коли Шольц оголосить рішення щодо передавання Taurus для України: у Берліні заінтригували

Шольц візьме участь в конференції європейських лідерів на підтримку України в Парижі 26 лютого.
Канцлер ФРН Олаф Шольц виступить із заявою щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Taurus у "належний час" та за "відповідної можливості".
Про це сказала заступниця речника федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн на брифінгу в понеділок, повідомляє Укрінформ.
"Федеральний канцлер зробить заяву на цю тему у належний час і при відповідній нагоді", - сказала Гоффманн.
Вона нагадала про три критерії при передачі зброї, серед них - це запобігти втягування Німеччини та НАТО у війну з РФ.
Гоффманн підтвердила, що Шольц візьме участь в конференції європейських лідерів на підтримку України в Парижі 26 лютого. Це буде робоча зустріч на рівні голів держав і урядів на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. На ній йтиметься про допомогу Україні в галузі оборони.
На запитання журналістів, чи може стати ця конференція такою "нагодою", вона не відповіла.
"Сьогоднішня зустріч надає чергову можливість надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і російському президенту Путіну щодо європейської єдності та рішучості", - заявила Гоффманн.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон збирає лідерів європейських держав, щоб активізувати допомогу Україні.
Читайте провідні новини на сьогодні:
- Для Путіна починаються "сюрпризи": ЗСУ готуються завдати очільнику Кремля болісного "удару"
- Чотири сценарії війни очима Заходу: від перемоги Росії, до поступок і переговорів на невигідних для України умовах
- "До" та "після" вторгнення: якими були зруйновані українські міста та який вигляд мають зараз (фото)