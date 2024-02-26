Коли Шольц оголосить рішення щодо передавання Taurus для України: у Берліні заінтригували

Шольц візьме участь в конференції європейських лідерів на підтримку України в Парижі 26 лютого.

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступить із заявою щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Taurus у "належний час" та за "відповідної можливості".

Про це сказала заступниця речника федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн на брифінгу в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Федеральний канцлер зробить заяву на цю тему у належний час і при відповідній нагоді", - сказала Гоффманн.

Вона нагадала про три критерії при передачі зброї, серед них - це запобігти втягування Німеччини та НАТО у війну з РФ.

Гоффманн підтвердила, що Шольц візьме участь в конференції європейських лідерів на підтримку України в Парижі 26 лютого. Це буде робоча зустріч на рівні голів держав і урядів на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. На ній йтиметься про допомогу Україні в галузі оборони.

На запитання журналістів, чи може стати ця конференція такою "нагодою", вона не відповіла.

"Сьогоднішня зустріч надає чергову можливість надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і російському президенту Путіну щодо європейської єдності та рішучості", - заявила Гоффманн.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон збирає лідерів європейських держав, щоб активізувати допомогу Україні.

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