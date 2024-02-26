Когда Шольц объявит решение о передаче Taurus для Украины: в Берлине заинтриговали

Шольц примет участие в конференции европейских лидеров в поддержку Украины в Париже 26 февраля.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступит с заявлением о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в "должное время" и "при соответствующей возможности".
Об этом сказала заместитель пресс-секретаря федерального правительства Германии Кристине Гоффманн на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.
"Федеральный канцлер сделает заявление на эту тему в надлежащее время и при подходящей возможности", — сказала Гоффманн.
Она напомнила о трех критериях при передаче оружия, среди них — это предотвратить втягивание Германии и НАТО в войну с РФ.
Гоффманн подтвердила, что Шольц примет участие в конференции европейских лидеров в поддержку Украины в Париже 26 февраля. Это будет рабочая встреча на уровне глав государств и правительств по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. На ней пойдет речь о помощи Украине в области обороны.
На вопрос журналистов, может ли эта конференция стать такой "поводом", она не ответила.
"Сегодняшняя встреча дает очередную возможность послать четкий сигнал как украинскому народу, так и российскому президенту Путину по европейскому единству и решительности", — заявила Гоффманн.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон собирает лидеров европейских государств, чтобы активизировать помощь Украине.
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