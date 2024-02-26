Путін використовує цей вид зброї проти України та всього світу – розвідка Британії

Британська розвідка назвала вид зброї, який Путін використовує проти всього світу.
Росія використовує енергетику у якості зброї. Удари російських солдатів по українській енергетичній інфраструктурі викликали масовий дефіцит електроенергії по всій країні, тоді як президент Росії Володимир Путін використав енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки в усьому світі.
Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії..
"Скорочуючи потоки газу до Європи, обмеживши трубопровідний експорт та змінивши умови оплати, Путін прагнув підірвати єдність усієї Європи проти незаконної війни, яку веде Росія", - йдеться у повідомленні.
Використання Росією енергії як зброя, ймовірно, залишиться примусовим інструментом, зазначає розвідка Британії.
"Ймовірно, що Росія продовжить використовувати енергетику як зброю для досягнення глобальної економічної вигоди та політичного впливу, що означає зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними та військовими цілями", - зазначають у Міноборони Британії.
Так, 2021 року "Газпром" скоротив постачання газу до Європи. А після вторгнення до України Росія одразу захопила Чорнобильську АЕС, а згодом – Запорізьку АЕС, яку досі контролюють окупанти.
У листопаді 2022 року Москва почала атакувати українську інфраструктуру та продовжила удари у січні 2024 року.
Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, чому Кремль уникнув коментарів щодо другої річниці повномасштабної війни проти України.
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