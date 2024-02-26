Путін використовує цей вид зброї проти України та всього світу – розвідка Британії

Британська розвідка назвала вид зброї, який Путін використовує проти всього світу.

Росія використовує енергетику у якості зброї. Удари російських солдатів по українській енергетичній інфраструктурі викликали масовий дефіцит електроенергії по всій країні, тоді як президент Росії Володимир Путін використав енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки в усьому світі.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії..

"Скорочуючи потоки газу до Європи, обмеживши трубопровідний експорт та змінивши умови оплати, Путін прагнув підірвати єдність усієї Європи проти незаконної війни, яку веде Росія", - йдеться у повідомленні.

Використання Росією енергії як зброя, ймовірно, залишиться примусовим інструментом, зазначає розвідка Британії.

Росія використовує енергетику у якості зброї Фото/X: Розвідка Британії

"Ймовірно, що Росія продовжить використовувати енергетику як зброю для досягнення глобальної економічної вигоди та політичного впливу, що означає зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними та військовими цілями", - зазначають у Міноборони Британії.

Так, 2021 року "Газпром" скоротив постачання газу до Європи. А після вторгнення до України Росія одразу захопила Чорнобильську АЕС, а згодом – Запорізьку АЕС, яку досі контролюють окупанти.

У листопаді 2022 року Москва почала атакувати українську інфраструктуру та продовжила удари у січні 2024 року.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, чому Кремль уникнув коментарів щодо другої річниці повномасштабної війни проти України.

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