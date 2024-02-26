Путин использует этот вид оружия против Украины и всего мира – разведка Британии

Британская разведка назвала вид оружия, который Путин использует против всего мира.

Россия использует энергетику в качестве оружия. Удары российских солдат по украинской энергетической инфраструктуре вызвали массовый дефицит электроэнергии по всей стране, в то время как президент России Владимир Путин использовал энергетическую политику для подрыва международной энергетической безопасности по всему миру.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

"Сокращая потоки газа в Европу, ограничив трубопроводный экспорт и изменив условия оплаты, Путин стремился подорвать единство всей Европы против незаконной войны, которую ведет Россия", — говорится в сообщении.

Использование Россией энергии как оружие, по всей вероятности, останется принудительным инструментом, отмечает разведка Британии.

Россия использует энергетику в качестве оружия Фото/X: Разведка Британии

"Вероятно, что Россия продолжит использовать энергетику в качестве оружия для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния, что означает связь между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями", — отмечают в Минобороны Британии.

Так, в 2021 году "Газпром" сократил поставки газа в Европу. А после вторжения в Украину Россия сразу захватила Чернобыльскую АЭС, а затем – Запорожскую АЭС, которую до сих пор контролируют оккупанты.

В ноябре 2022 года Москва начала атаковать украинскую инфраструктуру и продолжила удары в январе 2024 года.

Напомним, аналитики ISW объяснили, почему Кремль избежал комментариев по поводу второй годовщины полномасштабной войны против Украины.

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