"Гадюшники на теле Украины": СБУ разоблачила 47 агентурных сетей врага за прошлый год

В прошлом году сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили 47 агентурных сетей.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, пишет armyinform.com.ua.

По его словам, было объявлено подозрение более 2 тысяч предателям и выявлено более 5 тысяч коллаборантов.

"Это действительно гадюшники на теле Украины, это негодяи, работавшие на врага. И сегодня мы вылечиваем не единоличных госпредателей, а используем сложный опыт, полученный в борьбе с организованной преступностью", — сказал он.

Василий Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огненное впечатление зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Они были задержаны непосредственно перед выполнением задачи, когда уже монтировали ударные БПЛА. До этого по заданию ФБС они прошли курсы операторов", — сказал он.

Также крупную агентурную сеть обезвредили в Днепре, были задержаны 8 человек.

Он добавил, что самая большая сеть была в Николаевской области и насчитывала 13 человек.

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы.

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