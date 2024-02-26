"Гадюшники на тілі України": СБУ викрила 47 агентурних мереж ворога за минулий рік

Минулого року співробітники Служби безпеки України знешкодили 47 агентурних мереж.

Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк, пише armyinform.com.ua.

З його слів, було оголошено підозри понад 2 тисячі зрадникам і виявлено понад 5 тисяч колаборантів.

"Це справді гадюшники на тілі України, це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий в боротьбі з організованою злочинністю", — пояснив він.

Василь Малюк навів приклад затримання групи молодиків, мешканців Чернігівської та Київської областей, які готували вогневе враження зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Вони були затримані безпосередньо перед виконанням задачі, коли вже монтували ударні БПЛА. До цього за завданням ФБС вони пройшли відповідні курси операторів", — сказав він.

Також велику агентурну мережу знешкодили в Дніпрі, було затримано 8 осіб.

Він додав, що найбільша мережа була в Миколаївській області та нараховувала 13 осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п’ять учасників ворожої групи.

Читайте також: