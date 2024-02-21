В Сумской области раздалось 236 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 20 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 38 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 236 взрывов. Обстрелы подверглись Юнаковская, Николаевская сельская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (47 взрывов), минометов (61 взрывов) и РСЗО (10 взрывов). Также произошла атака FPV-дрона-камикадзе, в результате которой контузию получил мирный житель общины.

Великописаревская громада: с территории России совершены минометные обстрелы (15 взрывов) и обстрел из АГС (10 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (39 взрывов). Также совершены атаки БПЛА «ЛАНЦЕТ» (2 взрыва).

Середино-будская громада: 42 мины сбросили россияне на территорию общины.

Николаевская сельская громада: с территории России произведен артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Эсманьская громада: враг ударил из минометов (12 взрывов).

Юнаковская громада: с вражеского самолета произведен сброс 3 авиационных бомб типа «КАБ-500».

Как сообщалось, утром 20 февраля оккупанты из авиации и артиллерии ударили по Сумщине. Враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине в 05:00. В результате российских обстрелов произошел пожар в жилом доме.

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