Беспилотники ударили ночью по Полтавщине

В ночь на вторник, 20 февраля, российские беспилотники атаковали Полтавскую область. Произошли попадания в Кременчугском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, под ударом оккупантов оказался промышленный объект. На месте "прилета" возникло возгорание. К ликвидации последствий попадания привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек.

Напомним, ночью против 20 февраля оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами. Было уничтожено 23 ударных БпЛА.

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