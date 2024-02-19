Сбитый в районе Мариуполя истребитель РФ сняли на видео: обломки плавают в море

Вражеская военная комендатура перекрыла на въезд поселок Рыбацкое вблизи Мариуполя, где был сбит истребитель.
В районе оккупированного Мариуполя сняли на видео, как в море плавают обломки сбитого 19 февраля российского истребителя.
Соответствующие кадры опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
На выложенных роликах видно, как в небе над морем кружит вражеский вертолет, а в самом море дрейфуют обломки сбитого российского истребителя.
"С места происшествия. Не падавший самолет в море. Русня пытается что-то достать", – сообщил Андрющенко.
Он добавил, что военная комендатура захватчиков перекрыла на въезд поселок Рыбацкое близ Мариуполя, где как раз был сбит истребитель.
"Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь", — добавил советник легитимного мэра.
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Напомним, 19 февраля на восточном направлении Воздушные силы ВСУ сбили два российских истребителя – Су-34 и Су-35. Один из них, вероятно, был сбит в районе Мариуполя, ведь перед этим местные жители сообщали о взрывах и падении самолета.
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