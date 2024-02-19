Збитий у районі Маріуполя винищувач РФ зняли на відео: уламки плавають у морі

Ворожа військова комендатура перекрила на в’їзд селище Рибацьке поблизу Маріуполя, де був збитий винищувач.
В районі окупованого Маріуполя зняли на відео, як у морі плавають уламки збитого 19 лютого російського винищувача.
Відповідні кадри опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
На викладених роликах видно, як у небі над морем кружляє ворожий гелікоптер, а в самому морі дрейфують уламки збитого російського винищувача.
"З місця події. Літак, який не падав, в морі. Русня намагається щось дістати", – повідомив Андрющенко.
Він додав, що військова комендатура загарбників перекрила на в’їзд селище Рибацьке поблизу Маріуполя, де саме був збитий винищувач.
"Всі щось бігають, бігають. Краса. Насолоджуйтесь" , – додав радник легітимного мера.
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Нагадаємо, 19 лютого на східному напрямку Повітряні сили ЗСУ збили два російські винищувачі – Су-34 та Су-35. Один із них, ймовірно, був збитий у районі Маріуполя, адже перед цим місцеві жителі повідомляли про вибухи і падіння літака.
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