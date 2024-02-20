Безпілотники вдарили вночі по Полтавщині

Вночі проти вівторка, 20 лютого, російські безпілотники атакували Полтавську область. Сталися влучання у Кременчуцькому районі.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, під ударом окупантів опинився промисловий обʼєкт. На місці "прильоту" виникло займання. До ліквідації наслідків влучання залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей.

Нагадаємо, вночі проти 20 лютого окупанти вдарили по Україні дронами і ракетами. Було знищено 23 ударні БпЛА.

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