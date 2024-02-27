У Міноборони Молдови прокоментували інформацію про БпЛА з їхнього кордону

У Кишиневі запевняють, що жоден дрон не залітав в Україну з території Молдови.

У Міністерстві оборони Молдови спростували інформацію про те, що нібито один з російських безпілотників злетів на територію України з Молдови.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Молдови.

У повідомленні вказується, що українська сторона запевнила Кишинів, що всі запущені росіянами безпілотник були або знищені, або заглушені українською ППО.

"Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ повідомили, що невизначені БпЛА пролетіли від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.

Крім того, ми раніше інформували, що у разі ескалації ситуації у Придністров’ї Україна надасть допомогу Молдові, якщо Кишинів попросить про це.

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