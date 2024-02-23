Чи відкриє Росія з Придністров'я “другий фронт” проти України: прогноз експерта

Обмежений контингент російської армії на лівому березі Дністра у Молдові налічує 9-10 тисяч осіб, окрім того, там недостатньо техніки.

На території сепаратистського регіону Придністров’я у Молдові недостатній військовий контингент російських військ, щоб загрожувати Україні відкриттям “другого фронту”. Натомість сепаратисти можуть спробувати дестабілізувати ситуацію в Молдові, змістивши чинну владу в Кишиневі.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, обмежений контингент російської армії на лівому березі Дністра у Молдові налічує 9-10 тисяч осіб, окрім того, там недостатньо техніки для того, щоб здійснювати агресивні дії.

“В Одесі та Одеський області знаходиться досить серйозний контингент військ, який значно перевищує навіть всі незаконні військові формування Придністров'я. І в південно-західному секторі постійно перебувають підрозділи швидкого реагування на такі загрози, так само як, наприклад, біля кордону з Білоруссю, а також на кордоні з Росією”, - зауважив Коваленко.

Відкриття “другого фронту” проти України експерт вважає самогубством для Придністров’я, однак він не виключає, що сепаратисти можуть спробувати дестабілізувати ситуацію в Молдові.

“Вони можуть спробувати силовим методом змінити чинну владу в Молдові, Маю Санду безпосередньо. Встановити свого маріонеткового якогось представника, в них їх вистачає, наприклад, та ж сама партія "Шор" (партія олігарха Ілана Шора, який вже кілька років живе в Ізраїлі та на російські гроші організовував антиурядові протести в Молдові, - ТСН.ua), яка тотально проросійська і працює виключно за російськими методичками... З іншого боку Мая Санду завжди може звернутися до України, щоб ми їй допомогли вирішити таку проблему, якщо вони буде достатньо критичною", - наголосив Олександр Коваленко.

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Нагадаємо, лідер сепаратистів молдовського регіону Придністров’я Володимир Красносельський скликав на 28 лютого “з’їзд депутатів усіх рівнів”, на якому планують ухвалити звернення до російського президента Путіна. Ймовірно сепаратистський регіон проситиме про приєднання до РФ.

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