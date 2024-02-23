Откроет ли Россия из Приднестровья "второй фронт" против Украины: прогноз эксперта

Ограниченный контингент российской армии на левом берегу Днестра в Молдове насчитывает 9-10 тысяч человек, кроме того, там недостаточно техники.

На территории сепаратистского региона Приднестровья в Молдове недостаточен военный контингент российских войск, чтобы угрожать Украине открытием "второго фронта". В то же время сепаратисты могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове, сместив действующую власть в Кишиневе.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью TSN.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, ограниченный контингент российской армии на левом берегу Днестра в Молдове насчитывает 9-10 тысяч человек, кроме того, там недостаточно техники для того, чтобы совершать агрессивные действия.

“В Одессе и Одесской области находится достаточно серьезный контингент войск, значительно превышающий даже все незаконные военные формирования Приднестровья. И в юго-западном секторе постоянно находятся подразделения быстрого реагирования на такие угрозы, как, например, возле границы с Беларусью, а также на границе с Россией”, — отметил Коваленко.

Открытие "второго фронта" против Украины эксперт считает самоубийством для Приднестровья, однако он не исключает, что сепаратисты могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове.

“Они могут попытаться силовым методом сместить действующую власть в Молдове, Майю Санду напрямую. Установить своего марионеточного какого-то представителя, у них их хватает, например, та же партия "Шор" (партия олигарха Илана Шора, который уже несколько лет живет в Израиле и на российские деньги организовывал антиправительственные протесты в Молдове, — ТСН.ua ), которая тотально пророссийская и работает исключительно по российским методикам... С другой стороны, Майя Санду всегда может обратиться к Украине, чтобы мы ей помогли решить такую проблему, если она будет достаточно критической", — подчеркнул Александр Коваленко.

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Напомним, лидер сепаратистов молдавского региона Приднестровья Владимир Красносельский созвал на 28 февраля "съезд депутатов всех уровней", на котором планируют принять обращение к российскому президенту Путину. Вероятно, сепаратистский регион будет просить о присоединении к РФ.

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