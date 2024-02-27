Лідера ХАМАСу можна знайти, але його вбивство ставить під загрозу життя заручників - WP

Лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар, який ймовірно, організував теракти 7 жовтня, ховається в лабіринтовій мережі тунелів під південною частиною Гази. Утім, він оточений живим щитом із заручників, призначених для того, щоб стримати операцію з його захоплення або вбивства.

Про це пише The Washington Post.

Як передає видання, ізраїльська операція в Газі не може бути завершена, доки Сінвар не буде захоплений, убитий або більше не зможе керувати організацією. Але визначити місцеперебування Сінвара може бути не так складно, тактично чи політично, як організувати військову операцію з його нейтралізації, не вбиваючи багатьох заручників, які, як вважають, знаходяться поблизу.

"Справа не в тому, щоб знайти його, а в тому, щоб щось зробити не ризикуючи життям заручників", - сказав один високопоставлений ізраїльський чиновник.

Вважається, що Сінвар був захований у лабіринті тунелів під Хан-Юнісом, містом на півдні Гази, де він народився 1962 року в родині, яка була вигнана з палестинського міста Мадждал, нинішнього Ашкелона, після ізраїльської війни 1948 року. Офіційні особи США заявили, що вони погоджуються з оцінкою Ізраїлю про те, що Сінвар ховається десь під своїм рідним містом і оточив себе заручниками, що є остаточним страховим полісом.

За словами офіційних осіб, 7 жовтня ХАМАС викрав понад 250 цивільних осіб і солдатів з Ізраїлю та вивіз їх до Гази. ХАМАС звільнив понад 100 із них. Близько 130 заручників залишаються в полоні, за оцінками, вони включають тіла близько двох десятків людей, які, на думку ізраїльської влади, загинули.

Протягом кількох місяців ізраїльські військові та служби безпеки наносили на карту величезну мережу тунелів під Газою, намагаючись зрозуміти ключові точки в мережі та знайти Сінвар. Копітка робота виконується солдатами, які працюють усередині тунелів та отримали інформацію, залишену бійцями ХАМАС, яка допомогла краще зрозуміти взаємопов’язану підземну систему.

Ізраїльські солдати також знайшли докази того, що Сінвар міг бути на крок попереду них, заявив міністр оборони Йоав Галлант у публічному виступі на початку цього місяця. За повідомленнями ізраїльської преси, солдати знайшли одяг Сінвара, записки, які він писав від руки, і навіть зубну щітку, якою він, можливо, користувався.

Останніми днями деякі офіційні особи припустили, що Сінвар міг переїхати на кілька миль у Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Ізраїльські офіційні особи публічно заперечили заяви преси про те, що Сінвар втік через кордон.

У поєднанні з допитами полонених бійців ХАМАС інформація, яку ізраїльські сили знайшли під землею, допомогла їм краще зрозуміти маршрути тунелів. За словами офіційних осіб, які знають цю роботу, аналітики американської розвідки допомагають у картографуванні деяких тунелів, надаючи потужні аналітичні технології, які об’єднують фрагменти інформації.

Але пошук, очищення та закриття величезної мережі, яка, на думку деяких експертів, може мати довжину до 450 миль, вимагає значного часу та матеріалів. Знищення навіть невеликих тунелів вимагає великої кількості вибухівки. Посадові особи пояснили, що ізраїльські сили шукали вузли, які після знищення можуть вивести з ладу інші проходи, що відходять від них.

За словами офіційних осіб, розвідувальні служби США також допомагали в аналізі перехоплених комунікацій і даних із вилучених жорстких дисків комп’ютерів, а також інформації з допитів.

Ця співпраця може допомогти в пошуку Сінвар. Але на місці в Газі немає співробітників американської розвідки, і американці не допомагають Ізраїлю в повсякденних зусиллях знайти та завдавати удару по рядових бійцях ХАМАСу та їхнім об’єктам, заявили представники США та Ізраїлю. Колишній офіцер Моссаду, який підтримує тісні зв'язки з нинішнім керівництвом, сказав, що ізраїльтянам не потрібна допомога американців для ведення війни.

Нагадаємо, Ізраїль вважає, що Сінвар, який фактично є другою особою після лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, загнаний у кут під землею, ховається в тунелях десь під Газою зі своїми охоронцями і ні з ким не спілкується, побоюючись, що його сигнал буде відстежений і знайдений.

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