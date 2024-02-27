"Це було раніше, і не раз": Ігнат про російський безпілотник у Молдові

У тому, що ворожі безпілотники пролітають через Молдову, немає сенсаційності.

Про це заявив Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону.

"Я знав, що це буде такою топ-новиною сьогодні. Ну, це ж було вже, і не раз. Я навіть не бачу особливої сенсаційності у цій новині. Пролітають через Молдову і через російський анклав Придністров'я - і ракети, і безпілотники. І цього разу, безумовно, був зафіксований такий проліт нашими радіолокаційними системами. Нічого дивного тут немає. Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку не вперше. Не лише ударні безпілотники, а й розвідувальні часто наближались до території Румунії. Такі випадки були і рік, і півроку тому. Тому особливо нового в цій новині нічого немає. Пролетів, скоротив так би мовити собі шлях і таким чином потрапив з півдня, після чого був знищений нашими силами", - сказав він.

"Я не можу точно сказати, яка мета росіян, скоротити шлях для безпілотника чи провокативні дії (щодо Молдови - ред.). Ви бачите, що теж в цьому регіоні теж певні політичні процеси відбуваються, держава-окупант намагається і там зробити певні провокативні дії з приєднанням і так далі. Будемо спостерігати далі, що там відбувається. Факт залишається фактом, проліт був", - додав він.

Нагадаємо:

Увечері, 26 лютого, Росія запустила по території України ударні безпілотники. О 22:43 Повітряні сили повідомили про відбій загрози БПЛА, але вже о 23:11 військові написали, що в бік Хмельницького від кордону з Молдовою рухаються невідомі безпілотники.

Згодом Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, перебував на їхній території.

"Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері по Україні, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО", – йдеться у дописі, який оприлюднили напередодні.

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