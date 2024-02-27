Окупанти захопили ще два села на захід від Авдіївки – мапа DeepState

Ворог просунувся біля трьох сіл і ще два захопив.

Російські окупанти просуваються на захід і північний захід від Авдіївки. Услід за Ласточкиним ворог захопили селища Степове та Сєверне.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

У телеграм-каналі DeepState опублікована мапа з просуванням російських військ на захід від захопленої ворогом Авдіївки на Донеччині.

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"Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне", – вказано в заяві аналітиків.

"Де далі командування ОСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?" – додали там.

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Мапа DeepState з просуванням окупантів на захід від Авдіївки / Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, 26 лютого в ОСУВ "Таврія" повідомили, що українські війська відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки. Підрозділи вийшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке та Бердичі.

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