Окупанти захопили ще два села на захід від Авдіївки – мапа DeepState

Ворог просунувся біля трьох сіл і ще два захопив.
Російські окупанти просуваються на захід і північний захід від Авдіївки. Услід за Ласточкиним ворог захопили селища Степове та Сєверне.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
У телеграм-каналі DeepState опублікована мапа з просуванням російських військ на захід від захопленої ворогом Авдіївки на Донеччині.
"Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне", – вказано в заяві аналітиків.
"Де далі командування ОСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?" – додали там.
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Нагадаємо, 26 лютого в ОСУВ "Таврія" повідомили, що українські війська відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки. Підрозділи вийшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке та Бердичі.
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