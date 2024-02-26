Офіційно: ЗСУ відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки

Населений пункт розташований за 6 кілометрів від Авдіївки.

Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.

Про це повідомив речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Підрозділи вийшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке та Бердичі, аби не допустити просування російських військ в західному напрямку.

Ласточкине на мапі

Нагадаємо, аналітик BILD заявив, що окупаційні війська Росії 25 лютого увійшли до Ласточкиного на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

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