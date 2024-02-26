Официально: ВСУ отошли из села Ласточкино около Авдеевки

Населённый пункт расположен в 6 километрах от Авдеевки.

Силы обороны отошли из села Ласточкино близ Авдеевки.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Подразделения вышли, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тонечко и Бердичи, чтобы не допустить продвижения российских войск в западном направлении.

Напомним, аналитик BILD заявил, что оккупационные войска России 25 февраля вошли в Ласточкино на Донетчине и Роботино на Запорожье.

Читайте ведущие новости дня: