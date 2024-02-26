Окупанти захопили Ласточкине біля Авдіївки: де воно на мапі

Сьогодні, 26 лютого, українські військові відійшли від села Ласточкине, що на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку", — зазначив він.

24 лютого в DeepState з'явилася інформація про те, що російські військові окупували Ласточкине Донецької області. Крім цього, аналітики розповіли, що противник тисне на Сєверне та Орлівку.

Проте згодом, 25 лютого речник, ОСУВ "Таврія" повідомив, що тривають бої за населений пункт.

18 лютого в ОСУВ "Таврія" повідомили, що після захоплення Авдіївки ЗС РФ наступають у напрямку Ласточкиного Донецької області.

Що відомо про село Ласточкине

Село Ласточкине Очеретинської громади розташоване на захід від Авдіївки.

Станом на 18 лютого 2024 року у селі залишалась одна родина — чоловік та жінка середніх років. Вони відмовились від евакуації.

До 2014 року у громаді було 40 населених пунктів, після 2014 — окуповані три населені пункти. До повномасштабного вторгнення у 37 населених пунктах проживали майже 24 тисяч людей.

Станом на 17 лютого 2024 року 10 населених пунктів громади окуповані та під час вторгнення частково захоплені території населених пунктів Первомайське та Північне.

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