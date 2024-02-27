Окупанти розійшлися: під удар потрапили понад 20 населених пунктів на Херсонщині

Російські війська упродовж доби обстріляли 22 населені пункти Херсонської області. Внаслідок збройної агресії поранені троє людей.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, військові РФ били по Білозерці, Молодіжному, Нововоронцовці, Понятівці, Львовому, Велетенському, Шляховому, Веселому, Томиній Балці, Козацькому, Новомиколаївці, Осокорівці, Садовому, Дар'ївці, Антонівці, Станіславу, Степанівці, Одрадокам'янці, Токарівці, Зеленівці, Сонячному та Херсону, йдеться в повідомленні.

Пошкоджена багатоповерхівка та 28 приватних будинків, у населених пунктах Новомиколаївка Бериславського району та Станіслав Херсонського району пошкоджені господарська споруда та сільгосптехніка.

"В одному з районів Херсона зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури", - зазначив Прокудін.

У Херсоні пошкоджені багатоповерховий та два приватних будинки, адміністративна будівля та чотири автомобілі. Поранена одна людина, повідомили в МВА.

Раніше стало відомо, що російська армія вбила двох жителів села Тягинка у Бериславському районі Херсонської області.

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