Влучили у будинок: на Херсонщині росіяни вбили чоловіка

Сьогодні, 22 лютого, росіяни обстріляли село Львове на Херсонщині. Є загиблий.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району. Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з "прильотів" – по житловому будинку. На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років", - написав він.

Нагадаємо, російська армія 5 лютого здійснила масований обстріл Херсона. Відомо про 4 загиблих і 1 пораненого.

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