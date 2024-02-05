Окупанти криють вогнем Херсон: четверо загиблих від 12:00

Сьогодні, 5 лютого, окупанти з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Обстріл почався близько 12.00. За останніми даними, загинули четверо осіб.

Влада міста повідомила подробиці трагедії.

Спочатку повідомлялося, що рятівники виявили тіла двох осіб в автівці, що згоріла внаслідок атаки. Як уточнив очільник МВА Роман Мрочко - це чоловіки 45 і 50 років.

Згодом стало відомо про ще двох загиблих. Це, зокрема, жінка, яка перебувала на вулиці в момент ворожого обстрілу. Також загинув 60-річний чоловік.

Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ворог досі криє вогнем місто і закликав перебувати у безпечних місцях.

Місцеві Телеграм-канали пишуть про контрбатарейну боротьбу на Херсонщині.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл Херсона: влада повідомила про чотирьох загиблих

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