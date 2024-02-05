Оккупанты кроют огнем Херсон: четверо погибших с 12:00

Сегодня, 5 февраля, оккупанты с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. Обстрел начался около 12:00. По последним данным, погибли четыре человека.

Власти города сообщили подробности трагедии.

Сначала сообщалось, что спасатели обнаружили тела двух человек в машине, сгоревшей в результате атаки. Как уточнил глава МВА Роман Мрочко – это мужчины 45 и 50 лет.

Впоследствии стало известно еще о двух погибших. Это, в частности, находившаяся на улице женщина в момент вражеского обстрела. Также погиб 60-летний мужчина.

Глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что враг по-прежнему кроет огнем город и призвал находиться в безопасных местах.

Местные Телеграмм-каналы пишут о контрбатарейной борьбе в Херсонской области.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Херсона: власти сообщили о четырех погибших

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