Попали в дом: в Херсонской области россияне убили мужчину

Сегодня, 22 февраля, россияне обстреляли село Львово на Херсонщине. Есть погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Российские войска убили мужчину в селе Львово Бериславского района. Оккупанты обстреляли населенный пункт утром. Один из "прилетов" – по жилому дому. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил находившийся во дворе местный житель. Погибшему было 59 лет", – написал он.

Напомним, российская армия 5 февраля совершила массированный обстрел Херсона. Известно о 4 погибших и 1 раненом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки оккупантов на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!

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