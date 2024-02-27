Росіяни перехопили ініціативу на фронті - ISW

Росіяни на фронті повернули собі ініціативу на всьому "театрі" воєнних дій.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. Українські військові мають чіткий план протидії російським військам", - сказано в повідомленні.

ISW продовжує оцінювати, що армія РФ повернула собі ініціативу на всьому "театрі" бойових дій після контрнаступу України влітку 2023 року. Росія, ймовірно, зможе визначати час, місце, а також масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні.

Київ може позбавити росіян цих можливостей, якщо ЗСУ матимуть достатньо засобів, аби кинути виклик російській ініціативі і здійснювати власні наступальні операції 2024 року.

Нагадаємо, українські військові відійшли від села Ласточкине, що на Авдіївському напрямку.

18 лютого в ОСУВ "Таврія" повідомили, що після захоплення Авдіївки ЗС РФ наступають у напрямку Ласточкиного Донецької області.

За даними Генштабу, станом на 27 лютого, окупанти наступають на шести напрямках.

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