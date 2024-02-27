Россияне перехватили инициативу на фронте – ISW

Силам обороны нужно достаточное количество оружия, чтобы остановить наступление оккупантов.

Россияне на фронте вернули себе инициативу на всем "театре" военных действий.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление, которое начнется в конце мая или летом 2024 года. У украинских военных есть четкий план противодействия российским войскам", — сказано в сообщении.

ISW продолжает оценивать, что армия РФ вернула себе инициативу на всем "театре" боевых действий после контрнаступления Украины летом 2023 года. Россия, возможно, сможет определять время, место, а также масштаб будущих наступательных операций в Украине.

Киев может лишить россиян этих возможностей, если у ВСУ будут достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и осуществлять собственные наступательные операции в 2024 году.

Напомним, украинские военные отошли от села Ласточкино на Авдеевском направлении.

18 февраля в ОСУО "Таврия" сообщили, что после захвата Авдеевки ВС РФ наступают в направлении Ласточкиного Донецкой области.

По данным Генштаба, по состоянию на 27 февраля, оккупанты наступают на шести направлениях.

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